Нью-Дели, , 16:20 — REGNUM 5 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что в год празднования 150-летнего юбилея Махатмы Ганди России и Индии следует вспомнить о дружбе великого русского писателя Л.Н. Толстого и великого индийского политика, общественного деятеля и философа Махатмы Ганди и черпать вдохновение из этой дружбы для развития двусторонних отношений. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Премьер-министр Индии напомнил слушателям о переписке двух великих общественных деятелей и заявил, что Л.Н. Толстой оказал колоссальное влияние на Махатму Ганди. Именно книга Л.Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», по мнению Моди, изменила жизнь Махатмы Ганди и предопределила его принципы участия в антиколониальном народно-освободительном движении, приведшие Индию к независимости.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток 4 сентября с двухдневным визитом, в ходе переговоров лидеров России и Индии обсуждались такие вопросы, как сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, вопросах обороны и освоении космоса.