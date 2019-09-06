Нью-Дели, , 15:40 — REGNUM 5 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что Индия поможет России в развитии Дальнего Востока и объявил об инвестировании одного миллиарда долларов в развитие российского Дальнего Востока. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Моди в ходе своего выступления заявил, что Россия и Индия в своих отношениях не должны концентрироваться на межправительственных связях и диалогах столиц, России и Индии следует развивать отношения между региональными центрами. Премьер-министр Индии также напомнил, что Индия была первой страной, открывшей своё генеральное консульство во Владивостоке, что подчеркивает особое внимание Индии к российскому Дальнему Востоку.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток 4 сентября с двухдневным визитом, в ходе переговоров лидеров России и Индии обсуждались такие вопросы, как сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, вопросах обороны и освоении космоса.