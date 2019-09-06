Нью-Дели, , 18:56 — REGNUM Глава пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» Масуд Азхар и другие лидеры группировки попали под классификацию террористов в соответствии с новым антитеррористическим законом Индии, который получил одобрение в парламенте 2 августа. Кроме того, в тот же список, который только начал формироваться, попал лидер «Лакшар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Саид, его заместитель Заки-ур-Рехман, а также организатор терактов в Мумбаи в 1993 году Дауд Ибрагим.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», позиция министерства внутренних дел Индии заключается в том, что необходимо идентифицировать не только организации, занимающиеся террористической деятельностью, но и установить конкретные лица к ней причастные. Приоритетной задача стало определение террористов, действующих с территории Пакистана.

Тем не менее, начало реализации нового антитеррористического закона вызвало опасение у оппозиционных партий, утверждающих, что его положения могут быть использованы против политических противников действующей власти.