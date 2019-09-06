Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Власти США успешно обеспечили безопасность промежуточных выборов 2018 года от иностранного вмешательства, заявил глава Агентства национальной безопасности Пол Накасоне на саммите представителей разведсообщества и спецслужб в Вашингтоне.

«В 2018 году нам удалось за счет усилий всех ведомств обеспечить проведение безопасных и надежных выборов», — сказал он, добавив, что американские спецслужбы «оценили свои действия в 2016 году и досконально разобрались в наших противниках».

Как сообщало ИА REGNUM, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.

Вместе с тем Мюллер считает, что вмешательство России во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

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