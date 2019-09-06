Торонто, Канада, , 10:06 — REGNUM Китайские власти практикуют незаконные задержания для достижения собственных целей, включая политические, и на внутренней, и на международной арене. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо изданию Toronto Star в Торонто.

Он отметил беспокойство по этому поводу и Канады, и её союзников. Китай применяет ту же тактику давления в отношениях с другими странами, что является неприемлемым и беспокоит союзников Оттавы, сказал Трюдо.

Новым послом Канады в КНР был назначен Доминик Бартон, о таком решении Трюдо объявил 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломатические трения в отношениях Канады и КНР наблюдаются с декабря 2018 года, когда в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Позже два канадских гражданина были задержаны в Китае по обвинениям в угрозе национальной безопасности

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