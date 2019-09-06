Лондон, , 10:00 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со своим коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом главы британского правительства.

«Джонсон и Нетаньяху подтвердили свою приверженность прочным британо-израильским отношениями, в том числе в таких областях, как торговля, культура и сотрудничество в области разведки и безопасности», — отмечается в заявлении.

Переговоры состоялись в Лондоне, стороны также затронули тему ядерной программы Ирана. Политики сошлись во мнении о недопустимости обладания Тегераном ядерным оружием, так как это повлечет за собой дестабилизацию в регионе.

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