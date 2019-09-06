Нью-Дели, , 16:59 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе беседы с журналистами заявил, что Россия и Индия выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела государств. Это заявление было сделано вследствие проведения комплексных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые касались таких вопросов двустороннего сотрудничества как энергетика, вооружение, торговля и морское сообщение.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Нарендра Моди также высоко оценил позицию России касательно обострения отношений между Индией и Пакистаном после отмены 370 статьи конституции и упразднения особого статуса штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Напомним, что руководство Российской Федерации выступает за разрешение возникших противоречий путем переговоров на двусторонней основе.

Кроме того, российская дипломатия рассматривает данный шаг как полностью соответствующий конституции Индии.