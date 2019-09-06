Сухум, , 09:43 — REGNUM 5 сентября состоялся телефонный разговор президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщают пресс-службы глав государств.

Хаджимба и Бибилов обсудили ситуацию в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района, где грузинские службы выставили незаконный блокпост.

Президент Абхазии отметил, что в сложившейся ситуации необходимы переговоры Тбилиси и Цхинвала. Хаджимба заверил, что Абхазия всегда готова оказать поддержку народу Южной Осетии.

Напомним, в конце августа Грузия начала провокационные действия на границе, выставив вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района блокпост. На требования Цхинвала убрать пост с югоосетинской территории Тбилиси ответил отказом. 5 сентября погранслужбы Южной Осетии начали строительство своего блокпоста вблизи села Уиста выше блок поста Грузии.

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