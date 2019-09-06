* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:37 — REGNUM 5 сентября высокопоставленный командир 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) Национальными силами безопасности и обороны была отбита масштабная атака боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку взять под свой контроль уезд Хаз Урузган провинции Урузган.

По словам высокопоставленного командира 205 корпуса Национальной армии Афганистана, перед началом нападения боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали два транспортных средства, начинённых взрывчаткой и расположенных около одного из административных зданий уезда, после чего вступили в бой с правительственными силами. Национальным силам безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха удалось отбить нападение группировки.

Высокопоставленный командир добавил, что боевики понесли серьезные потери, однако не предоставил каких-либо конкретных данных.