* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:47 — REGNUM 5 сентября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что мир с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет смысла.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе своего выступления по поводу крупного теракта, совершенного боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколькими часами ранее в столице Афганистана.

В результате нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло по меньшей мере десять человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших числятся двое иностранных военных, один из которых, как сообщается, является гражданином Соединённых Штатов Америки.

В этой связи президент Афганистана осудил этот теракт, охарактеризовал его как тяжкое преступление, призвал мировое сообщество отреагировать на очередное нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что стремление к миру с группировкой, которая продолжает убивать невинных, лишено всякого смысла.