Антананариву, , 09:42 — REGNUM Мадагаскар присоединился к решению Замбии об отмене футбольного матча с южноафриканской командой после ксенофобских нападений в Йоханнесбурге и Претории. Об этом передает CNN Africa.

В среду, 4 сентября, Футбольная ассоциация Замбии (FAZ) отказалась от проведения матча с южноафриканским клубом «Bafana Bafana» в субботу, 7 сентября, в Лусаке, сославшись на «проблемы безопасности».

Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) обратилась к Мадагаскару, приглашая сборную страны к участию в спешно организованном товарищеским матчем в Орландо на восточной окраине Йоханнесбурга. Однако в четверг, 5 сентября, на официальной странице клуба «Bafana Bafana» в Твиттере говорилось, что игра не состоится.

«SAFA с сожалением сообщает общественности, что матч между «Bafana Bafana» и Мадагаскаром, запланированный на эту субботу (7 сентября), был отменен после того, как посетители (Мадагаскар) решили отказаться от матча», — говорится в заявлении.

В интервью CNN Sport, пресс-секретарь SAFA Доминик Чимхави сказал, что игроки и сотрудники команды были «шокированы» новостями и «все еще выясняют, что делать дальше».

«Игроки [Мадагаскара] направлялись в аэропорт, когда им позвонили из правительства и сказали, что им не разрешено садиться в самолет до ЮАР, — сказал Чимхави — Естественно, это расстроило всех участников».

Чимхави предположил, что недавние события в ЮАР, должно быть, сыграли свою роль в решении Мадагаскара.

«Думаю, мы можем догадаться, почему они это сделали, — сказал он — Совершенно очевидно, что происходит в ЮАР».

В заявлении на своей странице в Фейсбуке Малагасийская федерация футбола заявила, что считает «честью» играть с ЮАР, но после консультаций с различными агентствами в стране было сочтено «мудрым» отклонить приглашение по соображениям безопасности.

«После консультаций с различными национальными органами, в частности по вопросам безопасности делегации Мадагаскара и малагасийских граждан в ЮАР, необходимо и целесообразно отклонить это приглашение», — говорится в заявлении.

Со своей стороны, Малагасийская федерация футбола принесла извинения южноафриканскому футбольному клубу, а также «малагасийским болельщикам» которые хотели посмотреть игру.