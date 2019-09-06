Сеул, , 09:51 — REGNUM МИД Южной Кореи проведет расследование в отношении сотрудника посольства Южной Кореи в Германии, подозреваемого в хищении сотен миллионов вон. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, один из сотрудников посольства подозревается в подделке финансовых отчетов в период с 2013 по 2018 года и растрате 700 млн вон (~$585 тыс.) государственных средств.

Факт хищения был установлен в рамках очередной проверки министерства иностранных дел в июле 2018 года. Известно, что на данный случай обратили внимание после обвинений южнокорейских дипломатов в сексуальных домогательствах.

Ранее по подозрению в нарушении закона о взяточничестве и избиении сотрудников были смещены со своих должностей бывший посол Южной Кореи во Вьетнаме Ким До Хён и бывший посол Южной Кореи в Малайзии До Гён Хван.

Также представители министерства иностранных дел Южной Кореи провели расследование в отношении сотрудника генерального консульства Южной Кореи в Японии, подозреваемого в сексуальных домогательствах, а также в отношении посла Южной Кореи в Монголии, подозреваемого в связях с лицами, выдающими корейские визы.