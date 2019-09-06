Кабул, , 16:25 — REGNUM 5 сентября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что он принял прошение об отставке, поданное главой Национального директората безопасности Афганистана Мохаммадом Масумом Станикзаем. Глава государства сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мохаммад Масум Станикзай подал в отставку после того, как Национальный директорат безопасности провел операцию в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад), в результате которой погибло четверо мирных жителя.

Ашраф Гани заявил, что Афганистан не приемлет жертв среди мирного населения страны.

Президент Исламской Республики Афганистан добавил, что он с большим сожалением принял прошение об отставке, поданное Мохаммадом Масумом Станикзаем, который добился значительного успеха в других направлениях своей деятельности.

Глава государства заявил, что он провел экстренное заседание с руководством органов безопасности Афганистана, в котором также приняли участие верховный судья и генеральный прокурор.