Копенгаген, , 19:17 — REGNUM Согласно исследованию датского информационного агентства «Altinget», доля выделяемых Данией средств для помощи развития государств «третьего мира» от ВВП (Внутреннего валового продукта) страны достигла наименьшего уровня за последние 40 лет. Так, в 2018 году Дания выделила 2,4 млрд долларов в качестве безвозмездной помощи развивающимся странам, что составило 0,72% от ВВП. Лишь в 1979 году датское государство тратило меньшую долю своего благосостояния на гуманитарные нужды, которая в то время составляла всего 0,71% от ВВП..

По мнению старшего ученого Датского института международных исследований Ларса Энгберга-Педерсена, в 1990-х годах у Дании были куда более амбициозные планы — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Согласно агентству «Altinget», нынешние проправительственные партии и партия «Alternativet» будут стремиться к повышению доли безвозмездных отчислений на нужды развития до 1% ВВП. Во всяком случае, считают в агентстве, партии «Единого списка» будут требовать от правительства разработать такой план бюджета, при котором эта цифра могла бы быть достигнута.

Министр по делам развития Дании Расмус Прен, однако, полагает, что Дания может гордиться своим нынешним результатом.