Маргрете II на пресс-конференции 5 сентября заявила, что королевское приглашение для президента США Дональда Трампа посетить Данию остается в силе несмотря на то, что глава Белого дома отменил запланированный визит в последний момент.

Копенгаген, , 15:02 — REGNUM «Главе государства иногда приходится отказываться от визитов — тогда нужно попытаться его осуществить в другое время», — отметила королева. Дональд Трамп должен был прибыть с государственным визитом в Данию 2 сентября, однако Вашингтон отказался от своих планов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа обсудить покупку Гренландии «абсурдной». Такой шаг, как сообщают датские СМИ, выставил как королевский двор, так и главу правительства в плохом свете — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Отношения между Данией и США, тем не менее, остаются на хорошем уровне — об этом заявила Метте Фредериксен через несколько дней после отмены визита и рассказала о «конструктивном диалоге» с главой Белого дома. Хотя президент отказался от запланированного на 2 сентября визита, это не означает, что он вообще исключил его возможность в будущем. В своем твиттере Дональд Трамп отметил, что «переносит визит на неопределенный срок» — подчеркивают датские СМИ.