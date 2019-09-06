Аддис-Абеба, , 17:47 — REGNUM Коалиция оппозиционных партий Эфиопии пригрозила бойкотировать общенациональные выборы, назначенные на 2020 год, в случае, если парламент страны откажется внести изменения в избирательный закон, который они считают предвзятым по отношению ним и крайне выгодным для правящей партии. Оппозиционные политики отмечают, что со времени прихода к власти в 1991 году Революционно-демократического фронта народов Эфиопии (РДФЭН) в стране регулярно проводятся парламентские выборы, но всегда с одной оговоркой — ни одна оппозиционная партия не могла быть на них конкурентоспособной. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ECADF.

Премьер-министр Абий Ахмед был назначен партией EPRDF на свой пост в 2018 году после трех лет антиправительственных протестов, в ходе которых граждане требовали в том числе внесения изменений в избирательное законодательство Эфиопии. Оппозиционные партии говорят, что изменения, внесенные в августе 2019 года в закон о выборах в парламенте, где правящая партия и так занимает все места, сделали их еще более сложными для реализации. Одна из поправок повысила количество подписей для регистрации национальной партии до 10 000, по сравнению с 1500. Региональным партиям потребуется 4000 подписей, вместо 750. Оппозиция также была недовольна еще одним изменением, диктующим, чтобы государственные служащие уходили в неоплачиваемые отпуска.

«Закон был принят в спешке без учета наших требований», — заявил Гырма Бекеле, заместитель председателя Объединенного совета политических партий, представляющих 107 оппозиционных групп. «Если [закон] будет применяться без учета нашего мнения, на выборах 2020 года повторится то, что произошло на предыдущих выборах, где правящая партия победила, набрав 100% голосов», — добавил он.