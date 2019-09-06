Могадишо, , 16:19 — REGNUM Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) после пятилетнего осуществления контроля за миром и безопасностью в регионе передала передовую оперативную базу Варшейха сомалийским силам безопасности в соответствии с планом перехода власти в Сомали. План перехода власти в Сомали представляет собой всеобъемлющее руководство по передаче ответственности за обеспечение безопасности сомалийским национальным силам безопасности в преддверии ухода АМИСОМ из Сомали в 2021 году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Передовая оперативная база Варшейха, которая с 2014 года являлась местом дислокации Национальных сил обороны Бурунди, была передана заместителем командующего силами АМИСОМ генерал-майором Джеймсом Лакарой комиссару полиции Сомали Хиршабелю Хасану. «АМИСОМ уже передала властям страны контроль над Сомалийским национальным университетом, стадионом Могадишо, Военной академией, и теперь мы передаем им базу Варшейха», — заявил генерал-майор Лакара.

Расположенная примерно в 70 километрах к северу от города Могадишо, база Варшейха была отвоевана АМИСОМ в 2014 году во время «Операции в Индийском океане», и с тех пор он служит в качестве ключевого перевалочного пункта, обеспечивающего основной маршрут снабжения Могадишо-Кадале.

Заместитель министра внутренней безопасности Сомали Абдинасир Сеид Муссе охарактеризовал передачу базы как свидетельство позитивных результатов, которых страна достигла в обеспечении прочного мира в Сомали. Он добавил, что теперь эта база будет находиться под контролем сомалийских полицейских сил, которые прошли подготовку АМИСОМ в Джоухаре, и она будет служить оперативной базой для обеспечения безопасности более 50 деревень в районе Варшейха.