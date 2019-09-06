Симферополь, , 09:32 — REGNUM Делегация из Греции посетит с официальным визитом Крым в середине сентября нынешнего года. Об это 6 сентября сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей Пипия.

«Делегация из Греции прибывает 15 сентября», — приводит РИА Новости слова Одиссея Пипии.

Также президент фонда «Одиссей» рассказал, что целью визита греческой делегации станет подготовка к совместному с фондом международному проекту, предусматривающему производство серии документальных фильмов «о греках Крыма и истории российско-греческих отношений».

Кроме этого, по его словам, в состав греческой делегации войдут экс-заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос, кинопродюсер Николаос Александрос Исихос и известный историк, сценарист и режиссер Кристос Раллис.

«Эти фильмы будут демонстрироваться не только в России и Греции, но и в тех странах, где проживают греческие диаспоры», — сказал Одиссей Пипия и добавил, что таким образом все участники проекта хотят напомнить о многовековой дружбе двух народов.

Визит греческой делегации продлится до 21 сентября.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 августа, Одиссей Пипия сообщил о том, что делегация из Италии посетит Крым с культурной миссией в конце сентября.