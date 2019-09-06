Веллингтон, , 09:22 — REGNUM Правительство Новой Зеландии признает Папуа и Западное Папуа частью суверенной территории Индонезии и выражает «глубокое беспокойство» недавними событиями в Папуа, сообщает Sindonews.

«Новая Зеландия признает Папуа частью суверенной территории Индонезии. Мы призываем государство к содействию мирному социально-экономическому развитию в Папуа», — говорится в заявлении министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

Веллингтон призывает Индонезию содействовать визиту Верховного комиссара ООН по правам человека в Папуа.

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«Мы призываем Индонезию уважать и защищать права всех своих граждан», — отметили во внешнеполитическом ведомство Новой Зеландии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тысячи дополнительных сил полиции и армии были развернуты в индонезийском Папуа из-за крупных демонстраций, начавшихся 19 августа.

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