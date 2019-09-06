Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Соединенные Штаты для участия в учениях перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52, сообщает пресс-служба командования вооруженных сил США в Европе и Африке.

Отмечается, что B-52 вылетел с военной базы Барксдейл (штат Луизиана). Бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19, Cobra Warrior и авиашоу «Дни НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit совершили трансатлантический перелет в Британию с базы в штате Миссури. Также в Британию был перебазирован стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие.

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