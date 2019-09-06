Токио, , 19:01 — REGNUM Правительство Японии одобрило новую стратегию программы Cool Japan или «мягкой силы», целью которой является продвижение японской культуры за рубежом.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», новая стратегия также предусматривает создание специального органа, который не только будет непосредственно руководить Cool Japan, но и содействовать сотрудничеству между муниципалитетами, бизнесом и инвесторами в развитии стратегии, а также проводить анализы и исследования «культурного рынка». Кроме того, новое ведомство будет призвано осуществлять культурно-просветительскую деятельность в социальных сетях.

Новая стратегия Cool Japan была принята на совещании Управления интеллектуальной собственности, деятельность которого направлена на повышение узнаваемости бренда «Япония» и увеличение числа его поклонников за рубежом.