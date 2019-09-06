Сараево, , 15:33 — REGNUM Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (боснийский и хорватский энтитет Боснии и Герцеговины) разрешило Федеральному министерству финансов подать иск против Республики Сербской (сербский энтитет), поскольку они считают, что ФБиГ (Федерация Боснии и Герцеговины) была введена в заблуждение по поводу распределения косвенных налоговых поступлений. В правительстве Федерации решение было принято единогласно. Об этом сообщает боснийское информационное агентство Радио и телевидение Республики Сербской.

Месяц назад правительство Республики Сербской подало иск против ФБиГ в суд Боснии и Герцеговины по поводу задолженности по распределению доходов от косвенных налогов.

Как тогда сообщалось правительством Республики Сербской, иск был подан за ущерб в размере 34 571 047 конвертируемых марок (1 292 940 000 рублей) и относится к периоду с июля 2017 года по декабрь 2018 года. В правительстве Республики Сербской разъясняли, что из-за непринятия новых коэффициентов для выделения средств для энтитетов деньги, принадлежащие Республике Сербской, поступали на счет Федерации БиГ, в связи с чем власти обратились в суд.