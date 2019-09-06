Белград, , 20:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой офиса Совета Европы в Белграде Тобиасом Флессенкемпером заявил, что Сербия высоко ценит сотрудничество с Советом Европы. Президент подчеркнул, что Белград будет выполнять обязательства перед организацией, принятые в 2003 году в связи с вступлением республики в Совет. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии..

Вучич подчеркнул, что Сербия рассчитывает на помощь Совета Европы в проведении административных и судебных реформ, которую организация оказывает через институты ЕС (Европейского союза), сотрудничающие с сербскими властными органами.

В свою очередь, глава офиса Совета Европы в Белграде поприветствовал стремление Сербии к осуществлению реформ и призвал ее руководство активнее использовать консультативный потенциал организации.