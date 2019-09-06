Эрбиль, Ирак, , 09:16 — REGNUM Власти Иракского Курдистана предупредили Рабочую партию Курдистана (РПК) о необходимости учитывать интересы курдской автономии и ее жителей, об этом 6 сентября сообщает Kurdistan24.

«Иракский Курдистан имеет прочные дипломатические и экономические связи с Турцией и Ираном. РПК должна учитывать политическую ситуацию в регионе и не предпринимать шаги, которые могут негативно сказаться на местном населении», — отметил глава департамента внешних связей курдской автономии Сафин Дизайи в интервью изданию.

Напомним, Рабочая партия Курдистана имеет базы на территории Иракского Курдистана, что позволяет повстанцам укрываться от военных Турции. Анкара регулярно наносит авиаудары по позициям курдам от чего страдает мирное население.

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