Владивосток, , 09:07 — REGNUM Заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей пройдет в Москве 24 сентября, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, предложения, которые будут выработаны на ВЭФ, будут обсуждаться на предстоящим заседании межправительственной комиссии.

«Уверен в том, что они помогут нам развивать сотрудничество», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владивостоке прошел «Российско-корейский диалог». На мероприятии присутствовали 200 человек, включая заместителя премьер-министра и министра финансов Южной Кореи Хон Нам Ки, зампредседателя Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин Хён, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представителей 25 южнокорейских компаний и учреждений.