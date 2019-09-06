Куала-Лумпур, , 09:07 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад посетит с рабочим визитом Киото (Япония) с 6 по 8 сентября 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

Во время визита в Японию Махатхир Мохамад, как ожидается, будет награжден степенью почетного доктора философии от Университета Дошиша, ведущего частного ВУЗа в Киото. Далее премьер-министр посетит среднюю школу Рицумейкан, в которой особое внимание уделяется применению ценностей научного творчества и традиционной японской культуры в учебной программе.

Премьер-министр также планирует посетить две ведущие японские компании в Киото, а именно Shimadzu Corporation и TOWA Corp.

Ожидается также, что визит Махатхира Мохамада сможет привлечь больше иностранных инвестиций в Малайзию и, в то же время, расширить возможности изучения японской системы образования.

Помимо укрепления двусторонних отношений между Малайзией и Японией, поездка также предоставила премьер-министру возможность проследить за быстрым ростом в области исследований и технологических разработок в Киото и его высоких культурных ценностей.

Напомним, Япония является четвертым по величине торговым партнером Малайзии. В 2018 году объем торговли между странами составил 132,57 млн юаней ($32,86 млн). Малайзия является 14-м по величине торговым партнером Японии и пятым среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Сингапура.