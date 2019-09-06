Белград, , 19:22 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что последний инцидент, произошедший на мосту через реку Ибар в Косовской Митровице, в результате которого после словесной перепалки с албанцами был избит несовершеннолетний, свидетельствует о том, что жестокие нападения на сербов продолжаются. Джурич подчеркнул, что насилие над сербами должно быть сурово наказуемо. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии..

По словам Джурича, данный инцидент далеко не единственный в своем роде, который произошел на мосту через Ибар. Директор канцелярии по Косово считает, что такие акты агрессии проводятся с намерением запугать представителей сербской общины в республике.

Он отметил, что крайне важно, чтобы силовые структуры оперативно реагировали на происшествия и немедленно задерживали преступников. Однако Джурич добавил, что власти Косово только нагнетают обстановку, натравливая албанцев на сербов через СМИ.

«Мы несколько месяцев назад предупреждали о том, насколько опасно такое поведение (агрессивная риторика косовских СМИ в отношении сербов), и сегодня мы видим первых жертв. Насилие над сербами должно немедленно и жестко наказываться», — заключил Джурич.