Нур-Султан, 6 сентября 2019, 09:05 — REGNUM В Казахстане необходимо перезагрузить социальную политику — перераспределение доходов граждан должность стать более справедливым. Об этом 6 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета общественного доверия, сообщает агентство «Казинформ».
Глава государства считает, что национальная экономика республики должна быть ориентирована на благосостояния граждан Казахстана. Токаев также считает, что в стране пришло время дать импульс политической конкуренции, а также расширить реальное участие граждан в политической жизни страны.
Напомним, 6 сентября в Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит первое заседание Национального совета общественного доверия.
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