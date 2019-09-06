Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в письме к председателю Госдумы поддержала законопроект, который обяжет сотрудников полиции и Росгвардии носить идентификационный знак. По её мнению, законопроект разработан для обеспечения открытости и гласности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Практика показала, что ранее введенный для сотрудников полиции нагрудный знак оказался неудачным решением проблемы идентификации, содержал мелкий шрифт, различимый с близкого расстояния под определенным углом, легко скрывался за отворотами одежды и форменной амуницией. У военнослужащих (сотрудников) Росгвардии не предусмотрены нагрудные знаки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом омбудсмен процитировала сенатора, инициировавшего обсуждение законопроекта, что предлагаемые изменения будут дисциплинировать и предупреждать некорректное поведение сотрудников, и станут дополнительной гарантией защиты прав граждан от произвола.

Однако в комментариях в «Фейсбук» пользователи усомнились в полезности и необходимости закона.

«Сотрудники правоохранительных органов защищают конституционный строй и порядок. Если на каждом крупными буквами написать кто он, то преступность и «5 колона» этим могут воспользоваться. В конечном счёте никто из сотрудников не пойдёт разгонять разбушевавшуюся толпу, боясь репрессий, как это было на Украине в 2014 году», — пишет пользователь.

Юлия Жамбалова согласилась с тем, что вопрос сложный и выразила надежду, что депутаты найдут решение.

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