Иерусалим, , 15:34 — REGNUM 5 сентября президент Израиля Реувен Ривлин дал интервью израильской телерадиокомпании Keshet, в котором выразил свою позицию относительно политической ситуации в стране. Помимо этого, глава государства поделился своими ожиданиями на послевыборный период, сообщило израильское информационное агентство Maariv.

Президент Израиля не исключает возможности проведения в стране третьих парламентских выборов. Такой вариант возможен, если после выборов 17 сентября вновь не удастся сформировать правящую коалицию. «Но я как гражданин этой страны постараюсь сделать все возможное, чтобы не допустить повторных выборов», — подчеркнул президент Ривлин.

Напомним, что 17 сентября в Израиле пройдут повторные выборы, которые стали следствием провала коалиционных переговоров.