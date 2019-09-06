Москва, , 09:14 — REGNUM Северокорейские рабочие, находящиеся на территории России, вернутся обратно в КНДР к концу текущего года, сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА Новости.

Российский дипломат сообщил, что в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН к 22 декабря в России не останется ни одного северокорейского рабочего.

По предварительным данным, в настоящее время в России находится около 10 тыс. граждан КНДР с рабочими визами.

Согласно резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна-член ООН должна к концу текущего года выслать из страны северокорейских трудовых мигрантов. Известно, что резолюция была принята в ответ на ракетные испытания КНДР, а также с целью перекрыть поток средств в страну, используемых для ядерных разработок.