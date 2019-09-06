Иерусалим, , 16:23 — REGNUM 5 сентября в Лондоне прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, политики обсудили ситуацию вокруг Ирана и ближневосточное урегулирование.

В ходе встречи британский премьер призвал главу израильского правительства вспомнить о принципе «два государства для двух народов». «И это мы тоже обсудим», — ответил на призыв премьер Нетаньяху, которого больше интересовал вопрос Ирана и иранской ядерной программы. По мнению израильского премьера, именно Иран, а не палестинцы представляет для Израиля наибольшую проблему.

Кроме того, глава правительства Израиля поблагодарил премьера Джонсона за его «произраильскую позицию и содействие в борьбе с антисемитизмом».