Одесса, Украина, 6 сентября 2019, 09:02 — REGNUM Болградский районный совет Одесской области отказался вести сессии на украинском языке, сообщил 5 сентября местный ресурс «Топор».
Переход на украинский язык не одобрила комиссия по регламенту, рассказал депутат Борис Кальчев. Он отметил, что депутаты Верховной рады Украины оспаривают нормы действующего на Украине языкового законодательства.
В итоге депутаты райсовета решили не делать украинский язык обязательным.
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