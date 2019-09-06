Одесса, Украина, , 09:02 — REGNUM Болградский районный совет Одесской области отказался вести сессии на украинском языке, сообщил 5 сентября местный ресурс «Топор».

Переход на украинский язык не одобрила комиссия по регламенту, рассказал депутат Борис Кальчев. Он отметил, что депутаты Верховной рады Украины оспаривают нормы действующего на Украине языкового законодательства.

«Украинский язык, если он звучит в исполнении людей, для которых он является родным, он действительно красивый и мелодичен. Если примут решение о том, что мы будем вести сессии на державной мове, то я представляю, как это будет выглядеть. Честно говоря, у меня такое ощущение, что Николай Янович Азаров (экс-глава правительства Украины, практически не владевший украинским языком — ИА REGNUM) будет казаться гуцулом», — рассказал он.

В итоге депутаты райсовета решили не делать украинский язык обязательным.

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