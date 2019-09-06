Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер планирует посетить Грузию 7 сентября, передает 6 сентября телеканал Imedi.

Планируется, что дипломат примет участие в международной конференции и обсудит ситуацию в Грузии с экспертами в области безопасности, политики и представителями деловых кругов.

Рикер также планирует встретиться с представителями грузинского правительства, законодательных органов и некоммерческих организаций.

Напомним, 15 февраля помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл ушел в отставку. Его преемником стал дипломат Филип Рикер.

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