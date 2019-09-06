Киев, , 08:52 — REGNUM Одной из основных угроз для Украины является угроза территориальной целостности Украины. Она исходит от России. Такое заявление в интервью агентству «Укринформ» сделал председатель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, существует угроза «возможности возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и широкомасштабной вооруженной агрессии» против Украины.

«РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счёт наращивания группировок своих войск», — пояснил Скибицкий.

Он заявил, что Россия уже начала готовить сценарий ведения боевых действий на Украине.

«И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 — начале 2020 года», — добавил глава украинской разведки.

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По словам Скибцкого, «планы относительно применения новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма» во время учений «Кавказ-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине заявления об угрозе со стороны России, которая будет только расти, звучат не в первый раз. Так, в феврале 12 019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной. При этом, по его словам, такая угроза является не «не декларацией, она вполне реальная». По мнению Порошенко, подготовка идёт на граничащих с Украиной территориях Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также в Крыму.

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