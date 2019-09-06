Владивосток, , 08:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с деятельностью нелегальных иностранных туристических фирм на в Приморском крае. Об этом глава государства заявил на встрече с общественностью во Владивостоке.

Так, на встрече один из предпринимателей Константин Пригорский пожаловался на работу нелегальных зарубежных туристических компаний.

По его словам, весь путь туриста в крае с помощью аффилированных гидов проходит по организациям, принадлежащих китайским компаниям. Это мешают развитию качественного туристического бизнеса в регионе, добавил предприниматель. Пригорский уточнил, что разработал с коллегами соответствующие меры и готов передать их властям.

«Чтобы ваши предложения не затерялись, вы, главное, направьте, а все остальное я сделаю, главное, чтобы до меня дошла эта (инициатива)», — ответил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях Восточного экономического форума регионы Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере круизного туризма. Соглашение предусматривает совместную работу Приморского и Камчатского краёв, Сахалинской области и Чукотки по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов.

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