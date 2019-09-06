Тирана, , 08:47 — REGNUM 5 сентября исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Албании Гент Чакай заявил, что по оценкам экспертов Албания выполнила все критерии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, а потому Албания и Северная Македония должны начать переговоры с ЕС одновременно, чтобы обеспечить «устойчивое продолжение процесса интеграции».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на вопрос о том, может ли Албания идти по пути интеграции отдельно от Северной Македонии, Чакай ответил, что «Решение о начале переговоров для каждой страны принимается на основе ее собственных достижений в процессе реформ, и с этой точки зрения решение о начале переговоров является индивидуальным. Однако при этом мы считаем, что Албания и Северная Македония заслуживают одновременного начала переговоров. Европейская Комиссия дала обеим странам рекомендацию о немедленном начале переговоров в октябре».

Чакай добавил, что на пути в ЕС Албания выполнила больше условий, чем какая-либо другая страна.