Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Заявления Ксении Собчак диктуются в первую очередь стремлением сохранить хорошие отношения с Западом. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM экономист, советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев.

«Говоря об отношениях с Западом, я имею в виду её личные отношения. И в меньшей степени диктуются заботой о жителях Крыма или отношениями между Россией и Украиной», — отметил он.

Напомним, ранее телеведущая вновь вызвала на себя шквал критики, заявив о правильности возвращения Крыма Украине. По её словам, это было бы оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

Подробнее: Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

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