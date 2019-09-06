Приштина, , 17:45 — REGNUM 5 сентября глава МИД Сербии Ивица Дачич прокомментировал недавно прошедшую встречу со Специальным представителем США по Западным Балканам Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», сербский дипломат заявил, что хотя «не реалистично ждать значительных подвижек в диалоге Белград-Приштина, с декабря мы начнем переговоры с усиленной интенсивностью».

Дачич подчеркнул, что в Сербии ожидают, что США окажут давление на новое правительство Косово, для того чтобы побудить его снять пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ, установленную правительством Харадиная, и создать условия для продолжения диалога.

Напомним, в то время как часть косовской политической элиты настаивает на том, что пошлина будет снята лишь после признания Сербией Косово, Сербия отказывается продолжать диалог с Косово до снятия пошлины.