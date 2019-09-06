Кейптаун, , 08:46 — REGNUM В Южно-Африканской Республике (ЮАР) после актов насилия приняли решение о закрытии дипломатических представительств Нигерии, об этом 5 сентября сообщает Reuters.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отметила, что подобное решение было принято после угроз в отношении дипломатического персонала посольства.

«Мы чувствуем, что существуют обиды, мы должны решить эту проблему», — говорится в заявлении дипломата.

Напомним, ранее в ЮАР произошли серии нападений на иностранцев, в ответ на это власти Нигерии объявили о планах эвакуации из страны своих граждан. Причиной роста напряженности в отношениях между странами также стало решение Нигерии покинуть саммит Всемирного экономического форума, который проходил в ЮАР.

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