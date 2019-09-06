Приштина, , 17:14 — REGNUM 5 сентября ушедший в отставку, но продолжающий выполнять обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай принял участие в дебатах «Talk the Talk» в Лондонской школе экономики.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай обсудил с британскими студентами отношения Косово с Сербией.

Харадинай подчеркнул, что Косово стремится к откровенности в своих отношениях с союзниками — США и ЕС. У Косово остается открытый вопрос в отношениях с Сербией — это признание. Если Косово готово поддерживать двусторонние отношения, то Косово откроет рынок для сербских товаров. До этого же времени Косово должно защищать свой рынок, исходя из интересов собственного народа.

По его словам, Косово заинтересовано в диалоге с Сербией, однако темой обсуждения должно быть только взаимное признание в существующих границах, поскольку «Косово на сто процентов суверенное государство, и народ Косово решает, заинтересован ли он в каких-то компромиссах или жертвах, но Косово никому не обязано идти на жертвы или компромиссы». Косовский политик подчеркнул, что изменение границ между Косово и Сербией (переход севера Косово к Сербии) станет трагедией для Балкан и будет иметь кровавые последствия.