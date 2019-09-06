Сеул, , 08:44 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил государственный визит в страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейский лидер посетил в Таиланд (1−3 сентября), Мьянму (3−5 сентября) и Лаос (5−6 сентября).

Известно, что 5 сентября в ходе визита в Лаос Мун Чжэ Ин и Буннянг Ворачит посадили дерево в ознаменование развития отношений между Южной Кореей и странами Меконга.

Президент Южной Кореи отметил, что страны также будут активно обмениваться опытом в области сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, а также специалистами.

Кроме того, Мун Чжэ Ин пообещал поддержать в Лаосе строительство мостов, портов, железных и автодорог.

Напомним, что южнокорейский лидер исполнил свое обещание и посетил все десять стран-членов АСЕАН до истечения своего президентского срока.