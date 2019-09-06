Ашхабад, , 08:34 — REGNUM Выездное заседание Государственного совета безопасности провел президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

В рамках заседания Совбеза были рассмотрены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за восемь месяцев 2019 года. Участники заседания обсудили вопросы модернизации материально-технической базы Вооруженных сил с учетом цифровизации.

Руководители ведомств также рассказали об укреплении кадрового потенциала и о решении социальных проблем сотрудников. Глава государства также принял участие в военно-тактических учениях групп специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно всемирному рейтинг военной мощи Global Firepower Index — 2019, армия Туркмении заняла 75-е место среди 137 стран мира.

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