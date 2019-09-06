Киев, 6 сентября 2019, 08:43 — REGNUM В декабре 2019 года к урегулированию ситуации в Донбассе могут присоединиться США и Великобритания, заявил 5 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщил телеканал «1+1».
Политик добавил, что в случае расширения круга стран, участвующих в урегулировании конфликта, «России будет просто труднее манипулировать».
На вопрос о возможной амнистии защитников Донбасса Арахамия ответил, что на данный момент у него нет чёткой позиции по этому вопросу, всё может измениться.
Как сообщил ТАСС, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» откладывается из-за позиции Украины, которая признаёт безальтернативность Минских соглашений, но отказывается их выполнять.
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