Киев, , 08:43 — REGNUM В декабре 2019 года к урегулированию ситуации в Донбассе могут присоединиться США и Великобритания, заявил 5 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщил телеканал «1+1».

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять [нормандский] формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено», — рассказал он.

Политик добавил, что в случае расширения круга стран, участвующих в урегулировании конфликта, «России будет просто труднее манипулировать».

На вопрос о возможной амнистии защитников Донбасса Арахамия ответил, что на данный момент у него нет чёткой позиции по этому вопросу, всё может измениться.

«Я точно могу сказать — у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины», — добавил депутат.

Как сообщил ТАСС, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» откладывается из-за позиции Украины, которая признаёт безальтернативность Минских соглашений, но отказывается их выполнять.

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