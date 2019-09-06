Тирана, , 15:56 — REGNUM Албанское новостное агентство Shekulli опубликовало результаты закрытого опроса группы депутатов Бундестага ФРГ и представителей ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий в Германии, включающий в себя «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии»).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники опроса единодушно заявили о своем негативном отношении к перспективе открытия переговоров о вступлении Албании в ЕС в этом году — в зависимости от того, как будут развиваться события, Албанию могут поощрить, но об открытии переговоров говорить пока не приходится.

По их мнению, Албания не выполнила ни одного критерия для вступления в ЕС. Местные выборы 30 июня прошли с массовыми нарушениями — подкупом избирателей и махинациями с голосами. В стране наблюдается рост наркотрафика. К тому же, несмотря на колоссальные инвестиции ЕС в судебную систему Албании (свыше 200 миллионов евро — около 14,6 миллиардов рублей), в Албании до сих пор не функционируют ни Конституционный суд, ни Верховный суд, ни Генеральная прокуратура.