Анкара, , 08:48 — REGNUM Власти Турции предоставили 114 стипендий для студентов из Пакистана. Об этом 6 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Посол Турции в Пакистане Ихсан Мустафа Юрдакул принял в своей резиденции студентов перед тем, как они направились в Турцию.

«Будьте активны и придерживайтесь крепких дружественных отношений с вашими турецкими друзьями. Мы все любим Пакистан и считаем наше сотрудничество полезным», — подчеркнул дипломат, добавив, что Турция станет для студентов второй родиной.

Студенты поблагодарили турецкую сторону за предоставленную возможность. Мероприятие было организовано при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации.

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