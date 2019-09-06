Москва, , 08:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября, заявил 6 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Голосовать планирует», — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 8 сентября состоится единый день голосования, в этот день будут проходить выборы в выборные органы и на выборные должности различных уровней, в частности, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы глав 19 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Так, выборы глав регионов предстоят в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Алтай, Башкирия, Калмыкия и городе Санкт-Петербурге.

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