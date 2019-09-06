Париж, , 08:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил главе Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фаустину Архангелу Туадере, находящемуся в Париже, о необходимости «приложить все усилия для обеспечения уважения мирного соглашения со стороны вооруженных групп», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что через шесть месяцев после подписания соглашения, достигнутого в феврале между правительством и 14 вооруженными группами, мир медленно возвращается в ЦАР, где провинции на 80% контролируются повстанческими группами. Продолжаются боевые действия между вооруженными группами и нападения на гражданское население — убийства, грабежи, произвольные задержания, нападения на гуманитарный персонал.

Глава французского государства также напомнил президенту ЦАР о своей приверженности организации свободных и инклюзивных выборов в конце 2020 года.

Напомним, в настоящее время в ЦАР насчитывается около 300 французских солдат, которые проводят учебные мероприятия для национальных вооруженных сил и, в случае необходимости, оказывают поддержку силам ООН, которых там насчитывается около 13 тыс. человек.

Читайте также: Париж ожидает действий от главы Конго по отношению к осужденному оппоненту