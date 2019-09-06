Токио, , 08:20 — REGNUM Правительство Японии продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил 6 сентября генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Плотные переговоры с Россией будут продолжены на основе базовой позиции правительства Японии — решения территориального вопроса и последующего подписания мирного договора», — сказал Суга на пресс-конференции.

Читайте также: В Токио назвали переговоры Путина и Абэ результативными

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что России и Японии нельзя больше медлить с заключением мирного договора и призвал президента РФ Владимира Путина «сделать всё», что обе страны «двигались вперед», пока не достигнут «главной цели».

Напомним, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР по итогам войны, считая их своими «северными территориями».

Читайте также: Абэ назвал заключение мирного договора исторической миссией РФ и Японии