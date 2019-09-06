Париж, , 07:53 — REGNUM Семнадцать неправительственных организаций (НПО) вновь призвали Францию немедленно прекратить все продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ответ на недавний доклад ООН по Йемену, сообщает Le Figaro.

Министр обороны Франции Флоренс Парли утверждает, что не было доказательств гибели мирных жителей в Йемене по вине Франции.

«Это оружие не используется оскорбительным образом», — заявила министр.

«Смерть более ста заключенных в результате воздушного налета в Дхамаре (Йемен) и публикация доклада группы экспертов по Йемену вновь продемонстрировали жестокость нападений на гражданское население в Йемене и острую необходимость для таких стран, как Франция, прекратить подпитывать конфликт оружием», — говорится в заявлении НПО.

Известно, что в июне Лондон приостановил продажу оружия Саудовской Аравии, которое могло быть использовано в Йемене. Организации теперь призывают правительство Франции последовать примеру Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты при ООН заявили, что Франция, США и Великобритания могут быть причастны к военным преступлениям в Йемене, вооружая и предоставляя разведывательную или материально-техническую поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

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